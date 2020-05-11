رياضة | عاجل - سرقة قناة مرتضي منصور على يوتيوب

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل - سرقة قناة مرتضي منصور على يوتيوب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرضت القناة الرسمية لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور على موقع "يوتيوب" الخاص بالفيديوهات للسرقة بشكل مفاجيء خلال الساعات القليلة الماضية.

وقام سارقي القناة الخاصة بمرتضي منصور على اليوتيوب بتغير اسمها، قبل أن يقوموا مباشرة بمسح كل الفيديوهات القديمة على القناة، والتي سجلها رئيس القلعة البيضاء.

وتم تغيير اسم قناة رئيس الزمالك، إلى "مؤسسة ستيف وزنياك" وهي مؤسسة تابعة لمالك شركة "أبل" العالمية، الأمريكي ستيف جوبز.

ولم يعلق مرتضي منصور أو أي مسؤول داخل نادي الزمالك حتى الآن على سرقة القناة الخاصة برئيس القلعة البيضاء.

