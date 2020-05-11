رياضة | مذبحة مرتقبة في برشلونة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر مذبحة مرتقبة في برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن برشلونة يخطط للتعاقد مع البوسني ميرالم بيانيتش نجم خط وسط يوفنتوس الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضحت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن انضمام بيانيتش إلى برشلونة قد يؤثر بشكل كبير على ثلاثة من نجوم الفريق الكتالوني وعلى رأسهم الكرواتي إيفان راكيتيتش.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن راكيتيتش واجه مشاكل كثيرة منذ بداية الموسم كما أنه فشل في الحصول على مكان أساسي له في الفريق مما يعني أن قدوم النجم البوسني لن يكون في صالح راكيتيتش.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأمر نفسه ينطبق على أرتورو فيدال الذي يمتلك عقدًا مع البلوجرانا حتى صيف 2021 وأنه لم يتمكن من إثبات نفسه وحجز مكان أساسي له في الفريق على الرغم م آداؤه الجيد.

ونوهت الصحيفة الإسبانية بأن النجم الثالث هو آرثر ميلو الذي خاض 4 مباريات فقط من أصل 11 مباراة كان جاهزًا فيها منذ وصول الإسباني كيكي سيتين لقيادة برشلونة فنياً.

وكشفت الصحيفة الإسبانية أنها تتوقع إجراء صفقة تبادلية بين برشلونة ويوفنتوس بانضمام بيانيتش للفريق الكتالوني مقابل انضمام آرثر ميلو إلى صفوف السيدة العجوز.