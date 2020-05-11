رياضة | نجم ليفربول: أرغب في البقاء مع الريدز حتي النهاية

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم ليفربول: أرغب في البقاء مع الريدز حتي النهاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الأسكتلندي أندري روبرتسون الظهير الأيسر لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه يتمني البقاء مع الريدز حتي نهاية مسيرته مع كرة القدم.

وكان روبرتسون قد انضم لليفربول عام 2017 بعدما لعب لأندية سيلتيك (فريق الشباب) وكوينز بارك وداندي يونايتد في اسكتلندا وهال سيتي في إنجلترا، ومنذ انتقاله للريدز، ظهر صاحب القميص رقم 26 بمستوى رائع وساهم في فوز الفريق بألقاب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. والآن، يسعى روبرتسون للحفاظ على مستواه العالي من أجل البقاء في ليفربول لأطول وقت ممكن.

وقال الظهير الأيسر في تصريحات لشبكة "بي تي سبورت" ابرزها موقع ليفربول الرسمي عند سؤاله عما إذا كان يرغب في اللعب في اسكتلندا مرة أخرى قبل اعتزاله : "حاليًا سيكون الوضع الطبيعي أن أعتزل في ليفربول. ربما سيكون الأمر صعبًا، ولكني أريد البقاء في ليفربول حتى نهاية مسيرتي. إذا استطعت الحفاظ على مستواي حتى أصل لعمر جيمس ميلنر الآن، سأكون سعيدًا للغاية وسأعلن اعتزالي آنذاك".

وأضاف نجم ليفربول :"لقد لعبت لداندي يونايتد، وكانت تجربة جيدة بالنسبة لي، ولكني لطالما أعربت عن رغبتي في ارتداء قميص سيلتيك؛ لذا يا يمكنني استبعاد هذا الاحتمال. أود مواصلة اللعب لأطول فترة ممكنة، وإذا سارت الأمور في اتجاه عودتي للعب في اسكتلندا من جديد في أي وقت، فأسرحب بذلك بكل تأكيد؛ ولكن، كما قلت، الوضع الطبيعي الآن هو اعتزالي في ليفربول، وآمل أن أحقق ألقابًا أخرى مع الفريق".