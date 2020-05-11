رياضة | تركي آل الشيخ يتحدث عن مستقبل كرة القدم بعد الانتهاء من "كورونا"

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تركي آل الشيخ يتحدث عن مستقبل كرة القدم بعد الانتهاء من "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، على الفترة القادمة التي تلي الانتهاء من فيروس كورونا بالنسبة لمستقبل التعاقد ورواتب اللاعبين.

وحرص آل الشيخ على التعليق على هذا الأمر من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من سيدفع للاعب مرتب بـ الملايين أو يجدد بـ ملايين أو يتعاقد بـ ملايين في ظل الازمة العالمية الآن، أصبح ذلك من الماضي".

وأضاف: "لا رعايات مجزية ولا نقل تلفزيوني مجزي ولا تذاكر مباريات ولا دعايات، الانخفاض في نظري سيتجاوز الـ50 % سأذكركم قريبا".

وتتوقف حاليا الدوريات العالمية والمسابقات العربية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة الآلاف من الأشخاص حول العالم.