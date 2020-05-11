رياضة | راموس يطالب دعم المسؤولين في إسبانيا لعودة الدوري

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر راموس يطالب دعم المسؤولين في إسبانيا لعودة الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب قائد ريال مدريد الإسباني سيرجو راموس، دعم المسؤولين في إسبانيا لعودة منافسات الدوري الإسباني من جديد على غرار استئناف مباريات البوندزليجا الألمانية.

وعاد فريق ريال مدريد للتدريبات الفردية اليوم الاثنين، وقال راموس لشبكة "موفيستار" صاحبة حقوق البث التليفزيوني للدوري الإسباني :" البلاد بحاجة لكرة القدم كنشاط لدعم الاقتصاد كما يحتاج الناس لهذا النشاط من أجل الإلهاء".

وأضاف :"ألمانيا ستضع خارطة الطريق التي سنتبعها" في إشارة إلى أن البوندسليجا سيستأنف الأسبوع المقبل.

من جهته، قال جوردي كرويف، نجل يوهان كرويف، نجم المنتخب الهولندي وبرشلونة السابق في مقالة مع صحيفة "دياريو سبورت" اليوم الاثنين :"إذا كانت ألمانيا ليست خائفة من عدد الفحوص الإيجابية التي ظهر مؤخرا، لا ينبغي علينا أن نقلق أيضا".

وأضاف :"ما يجب أن يسود الآن هو الشعور الألماني بالبراجماتية".

وتشجعت رابطة الدوري الإسباني بعد أن ظهرت فحوص إيجابية لفيروس كورونا لدى خمسة لاعبين فقط في دوري الدرجتين الأولى والثانية الأسبوع الماضي.

وحاول حافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني أمس الأحد تخفيف قلق اللاعبين من استئناف الدوري.

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وقال :" خطورة الإصابة بفيروس كورونا في المباراة ستصل للصفر أو عمليا صفر. إذا اتبع الجميع القواعد الصحية لن يكون هناك أي مشكلة".

ويأمل جيرارد بيكيه مدافع برشلونة أيضا أن يبدأ اللعب مجددا قريبا، وقال لشبكة "موفيستار" :" إذا فعلنا كلنا ما يشرحوه لنا سنكون بخير. هناك الكثير على المحك والرابطة تريد إنهاء الموسم".

وتهدف رابطة الدوري الإسباني لعودة الدوري يوم 12 يونيو حيث ستكون أول مباراة بين أشبيلية وريال بيتيس.

وهناك بعض الأندية، مثل ريال مدريد، لم يكن لدى لاعبيها فحوص إيجابية لفيروس كورونا الشهر الماضي، وعادت للتدريبات اليوم.

وذكر النادي عبر موقعه :"بعد غياب شهرين عاد الفريق لملعب التدريب".

وأضاف :" منذ الساعة العاشرة صباحا تدرب الفريق تحت توجيهات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، وبتطبيق صارم للوائح وبروتوكول رابطة الدوري الإسباني ".

وتابع البيان :" الفريق يتدرب على فترتين وفي ملعبين مختلفين، كما أن اللاعبين يمارسون التدريبات الفردية بالكرة وبدونها ".