رياضة | عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على بنود تجديد عقده

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على بنود تجديد عقده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقرت لجنة التخطيط بالنادي الأهلي برئاسة محسن صالح وعضوية الثنائي زكريا ناصف، وخالد بيبو، على تعديل عقد نجم الفريق الأول، خلال المرحلة المقبلة.

واتخذت لجنة التخطيط، قرار بتحديد وتعديل عقد اللاعب عمرو السولية لاعب وسط الفريق، بناءً على توصية للحفاظ على قوام الفريق الأساسي بالمواسم القادمة.

كما قررت اللجنة، رفع القيمة المادية التي يتقاضاها اللاعب ليحصل على 8 ملايين في الموسم الواحد، على أن يتم التجديد لمدة 3 مواسم.

ويعد اللاعب واحد من أفضل اللاعبين داخل الوسط، وورقة أساسية ضمن حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني، منذ توليه المسئولية الفنية