رياضة | الإسماعيلي يحسم موقفه من التعاقد مع صالح جمعة

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الإسماعيلي يحسم موقفه من التعاقد مع صالح جمعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضع مسئولو نايد الإسماعيلي صالح جمعة صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على طاولة التعاقدات الصيفية.

واستقر مسئولو النادي الإسماعيلي، على موقفهم النهائي من التعاقد مع صالح جمعة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورفضت إدارة الدراويش فكرة التعاقد مع صالح جمعة، بسبب سوء سلوكه وعدم نضوجه ونجاح الصفقة حال حدوثها، حسب ما نشرت تقارير صحفية.

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وأكدت التقارير أن إدارة الإسماعيلي لم تطرح في اجندتها فكرة التعاقد مع صالح جمعة من النادي الأهلي غير مطروحة.

وكان السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قد أكد خلال الفترة الماضية أنه لا يرغب في استمرار صالح داخل القلعة الحمراء مطالبا الإدارة بالتخلص منه.

وعلى ضوء ذلك يفتش صالح جمعة في الفترة الأخيرة عن عرض خليجي أو أوروبي للرحيل عن النادي الأهلي في نهاية الموسم الجاري.