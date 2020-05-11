رياضة | الزمالك يصارع الأهلي على ضم نجم بيراميدز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يصارع الأهلي على ضم نجم بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعي نادي الزمالك للحصول على خدمات واحد من نجوم نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض.

ويرغب الزمالك في الدخول في مفاوضات مع بيراميدز للتعاقد مع رجب بكار الظهير الأيمن للفريق لضمه في الصيف القادم للفريق لتدعيم الجبهة اليكني خاصة بعد هروب حمدي النقاز.

وسيبدأ مسئولو الزمالك في الدخول في مفاوضات مع رجب بكار ومسئولو بيراميدز خلال الفترة القادمة لضم اللاعب في أسرع وقت.

يذكر أن النادي الأهلي كان قد أظهر رغبة في التعاقد مع رجب بكار في الصيف ولكن تراجع الفريق من الصفقة ليفسح المجال أمام الزمالك في إنهائها بشكل أسهل.