رياضة | أتليتكو يؤجل رحيل صلاح عن ليفربول

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر أتليتكو يؤجل رحيل صلاح عن ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي أتليتكو مدريد يرغب في التعاقد مع تشامبرلين نجم ليفربول في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وسيكون الغاني توماس بارتي هو روقة الروخي بلانكوس من أجل الضغط على الريدز للظفر بخدمات النجم الإنجليزي تشامبرلين.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى أن توماس بارتي يعد أحد أهداف آرسنال المهمة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وأن أتلتيكو مدريد على علم بأنه لن يتمكن من الإبقاء على بارتي وإقناعه بفكرة تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، مما جعل الإدارة تتحرك وتقحم اللاعب في صفقة تبادلية من أجل الاستفادة منها.

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وفي حال رحل تشامبرلين عن صفوف ليفربول فإن رحيل محمد صلاح لن يكون متاحا في فترة الانتقالات الصيفية خاصة أنه من الركائز الأساسية داخل الريدز.

بينما لم يفصح ليفربول بعد عن موقفه بشأن الصفقة التبادلية، خاصة وأن تشامبرلين يرتبط بعقد مع "الريدز" حتى عام 2023.

وانضم تشامبرلين (26 عاما) إلى صفوف ليفربول قادما من آرسنال في عام 2017، وتوج مع "الريدز" بدوري أبطال أوروبا وبطولة السوبر الأوروبي، إلى جانب كأس العالم للأندية.