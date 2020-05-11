رياضة | الحكومة الإيطالية توافق على استئناف التدريبات الجماعية 18 مايو

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الحكومة الإيطالية توافق على استئناف التدريبات الجماعية 18 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة الإيطالية، الموافقة على استئناف التدريبات الجماعية للأندية يوم 18 مايو الجاري بعد أن توقف النشاط الرياضي والكروي في إيطاليا لمدة شهرين.

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وأصدر وزيرا الصحة والرياضة الإيطاليين بيانا مشتركا أكدا من خلاله أن هناك بروتوكولا طبيا سيتم ارساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل السماح بعودة التدريبات يوم الإثنين القادم.

يذكر أن الأندية الإيطالية قد استأنفت تدريباتها الفردية يوم 4 مايو الماضي وذلك بشكل غير منظم أو طوعي في عدة مدن رياضية.