رياضة | هدف الأهلي يستعين بـ "وكيل لوكاكو" من أجل الاحتراف الأوروبي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر هدف الأهلي يستعين بـ "وكيل لوكاكو" من أجل الاحتراف الأوروبي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ارتبط اسم جاكسون موليكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي، بالانتقال إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويمتلك اللاعب أكثر من عرض داخل القارة وخارجها، ولكن رغبته تتجه للعب في الدوريات الأوروبية عن التواجد بالدوريات العربية.

وكشفت تقارير صحفية كونغولية أن موليكا قرر الاستعانة بـ "فيديريكو باستوريلو" وكيل أعمال المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من أجل تحقيق حلمه بالاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة.

وكثفت إدارة التعاقدات بالنادي الأهلي مفاوضاتها مع اللاعب ووكيله، لإقناعه بخطوة ارتداء القميص الأحمر، ومحاولة إغراء اللاعب من الناحية المادية، بناء على رغبة فايلر مدرب الأحمر.