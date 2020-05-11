رياضة | تطورات بشأن عودة الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر تطورات بشأن عودة الدوري الإنجليزي الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زفت الحكومة البريطانية بشرى سارة لعشاق البريمير ليج بشأن موعد عودة المنافسات بعد توقفها لأكثر من شهرين بسبب انتشار فيروس كورونا.

ونشرت الحكومة التوجيهات الإرشادية التي يجب اتباعها من أجل تقليص قيود الإغلاق التام التي تم فرضها في بريطانيا على خلفية انتشار فيروس كورونا،

وتضمنت الخطوة الثانية من العملية "السماح بإقامة الأنشطة الثقافية والرياضية خلف أبواب موصدة، مع الحرص الشديد على تجنب مخاطر التواصل الاجتماعي".

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ولن يسمح بإقامة الأحداث إلا إذا تم إحراز تقدم كاف في الحد من انتشار الفيروس من الآن وحتى ذلك الحين (الأول من يونيو).

وقد تتأثر الأحداث الرياضية التي تنطوي على السفر خارج حدود البلاد، مثل المسابقات الأوروبية لكرة القدم، وجولات الكريكيت، وفورمولا واحد، كون الحكومة ستخضع الوافدين للبلاد لفترة حجر صحي قسري مدتها 14 يوما، باستثناء أولئك القادمين من بلدان "على قائمة قصيرة من الإعفاءات".

وتعقد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اليوم الاثنين، اجتماعا جديدا لبحث سبل استكمال الموسم المعلق منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19"، وسط تزايد الانقسامات حول خطة "مشروع الاستئناف".

وتسعى رابطة الأندية للعودة إلى الملاعب في يونيو.