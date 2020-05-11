رياضة | نجم الزمالك يفكر في العروض الأوروبية.. ورغبته تحسم الأمر

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر نجم الزمالك يفكر في العروض الأوروبية.. ورغبته تحسم الأمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية مغربية بأن المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك يعيش في الفترة الحالية حالة من الحيرة بسبب الأندية التركية واليونانية التي أعربت عن رغبتها في ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن النجم المغربي حائراً بين رغبته في العودة إلى أوروبا التي سبق وأن لعب فيها بصحبة لانس الفرنسي وبين الاستمرار برفقة الزمالك الذي صنع لنفسه اسما خاصا داخله.

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وأكدت الصحيفة المغربية أن بن شرقي سيحرص رفقة وكيل أعماله على حسم مستقبله مباشرة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن بن شرقي ينتظر المرحلة التي سيتم فيها السماح له بالعودة لمصر من أجل مناقشة العروض مع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وذكرت الصحيفة المغربية أن بن شرقي انضم إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الحالي قادما من الهلال السعودي وشارك مع الفريق الأبيض في الحصول على ألقاب كأس السوبر الأفريقي وكأس مصر وكأس السوبر المصري.