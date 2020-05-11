رياضة | بعد اعتزاله التدريب.. محطة العراب جروس مع الزمالك بالأرقام

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر بعد اعتزاله التدريب.. محطة العراب جروس مع الزمالك بالأرقام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أُسدل الستار على مغامرات العراب السويسري كريستيان جروس المدير الفني السابق لنادي الزمالك، عقب إعلانه إعتزاله تدريب كرة القدم نهائيا ليخلد المدرب ذكريات لا تزال عالقة في أذهان المشجعين ولاسيما جمهور القلعة البيضاء.

إعتزال جروس تدريب كرة القدم

وفي حديث لـ إذاعة (سبورت بانوراما) السويسرية أعلن المدرب السويسري الشهير كريستيان جروس، إعتزاله تدريب كرة القدم.

المدرب السويسري كانت آخر محطاته أهلي جدة السعودي في فترته الثانية، بعد الفترة الأولى بين عامي 2014 و 2017.

أرقام كريستيان جروس مع الزمالك

ويستعرض موقع الخليج 365 الرياضي لمتابعيه الكرام فيما يلي أرقام العراب السويسري جروس مع الزمالك حيث كانت محطة الفارس الأبيض هي الأبرز في مسيرة المدرب المخضرم، وإليكم التفاصيل:-

- المدرب السويسري قاد الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في 30 مباراة استطاع الفوز في 20 مواجهة وتعادل في 7 وتعرض للخسارة في ثلاث مواجهات فقط.

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- سجل الزمالك مع جروس 59 هدفا واستقبل دفاعه 26 هدفا.

- الخسارة الوحيدة التي تلقاها أبناء جروس في بطولة الدوري كانت أمام فريق النجوم، بهدف نظيف في موسم 2018/2019.

- على المستوى الأفريقي خاض العراب مع الزمالك 16 مباراة فاز الأبيض في 7 وتعادل في 6 وخسر 3 واستطاع تسجيل 22 هدفَا واستقبل 10 أخرى.

- في البطولة العربية فخاض جروس 4 مباريات تعادل في 2 وفاز في واحدة فقط وخسر مثلها.

إنجازات العراب مع الزمالك

- على المستوى المحلي، ترك فريق الزمالك يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 67 نقطة بينما يتصدر الأهلي الجدول برصيد 74 نقطة.

- على المستوى الأفريقي توج بكأس الكونفيدرالية الأفريقية بعد الفوز بركلات الترجيح علي فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 3-5 في بطولة هي الأغلى لجروس والزملكاوية بعد غياب دام لمدة 16 عامًا.

- كما حصد العراب بطولة كأس السوبر المصري السعودي بعد هزيمة الهلال زعيم آسيا بثنائية لهدف على أرضه ووسط جماهيره.