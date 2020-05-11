رياضة | سر تعثر مفاوضات ريال مدريد مع بوجبا

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر سر تعثر مفاوضات ريال مدريد مع بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية بريطانية عن تراجع ريال مدريد الإسباني عن التعاقد مع الفرنسي بول يوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن ريال مدريد تراجع عن ضم بول بوجبا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة على الرغم من إمكانية موافقة مانشستر يونايتد على تخفيض قيمة الصفقة وذلك من أجل تسهيل عملية رحيل النجم الفرنسي.

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وأوضحت الصحيفة البريطانية أن سبب تراجع ريال مدريد عن التعاقد مع بوجبا هو عدم استعداد النادي الإسباني لدفع 290 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي لبول بوجبا خاصة في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الملكي بسبب توقف النشاط الرياضي نتيجة تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه في حال موافقة بوجبا على تخفيض راتبه وذلك بسبب رغبته في العمل تحت قيادة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد فإن ذلك قد يدفع إدارة الملكي في إعادة التفكير في ضم النجم الفرنسي.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن بول بوجبا شارك مع مانشستر يونايتد في 7 مباريات في بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي وصنع خلالهم هدفين.