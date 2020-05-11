رياضة | الزمالك يوافق على بيع "البلدوزر الجديد" بشرط وحيد

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 10:18 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يوافق على بيع "البلدوزر الجديد" بشرط وحيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسئولو نادي الزمالك، رحيل مصطفى محمد، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، كونه واحد من الركائز الأساسية.

إدارة الزمالك لم تغلق الباب بشكل كامل، حيث قررت عدم بيعه، ولكن في حال وصل عرض مالي رسمي مغري يليق باسم القلعة البيضاء، سيدرسون الأمر، حيث اشترطت وصول عرض أوروبي.

يشار إلى أن مسئولو نادي الزمالك يسعون مؤخرا لتمديد وتحسين عقد مصطفى محمد، من أجل الحفاظ على المهاجم الأساسي للقلعة البيضاء.

جدير بالذكر أن النشاط الرياضي متوقف في الوقت الراهن بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومن المتوقع إلغاء الموسم الحالي حسب توقعات لكثير من التقارير والمسئولين.