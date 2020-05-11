شكرا لقرائتكم خبر عن «الكالتشيو» فى مأزق بعد تجميد حقوق البث والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت 3 مصادر على صلة بالأمر، أن الشركات المالكة لحقوق البث التليفزيونى لدورى الدرجة الأولى الإيطالى لكرة القدم، لم تدفع الدفعة الأخيرة عن موسم 2019-2020 الذى توقف بسبب تفشى فيروس كورونا.

وتوقفت منافسات دورى الدرجة الأولى الإيطالى، فى التاسع من مارس/ آذار الماضى، وترغب رابطة الدورى والاتحاد الإيطالى لكرة القدم فى استئناف الموسم واللعب بدون جماهير. ولم تقرر الحكومة الإيطالية حتى الآن، ما إذا كانت ستعطى الضوء الأخضر لاستئناف الدورى، رغم أنها رفعت الحظر عن التدريبات الفردية الأسبوع الماضى.

وقالت المصادر، إن «سكاى» وهى خدمة الدفع مقابل المشاهدة الأبرز فى إيطاليا، وشركة الرياضة الرقمية دازون والوكالة الرياضية العالمية «آى. إم. جى» لم يسددوا القسط الأخير عن موسم 2019-2020 والذى تبلغ قيمته الإجمالية 220 مليون يورو.

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وأضافت المصادر، أن أندية الدورى الإيطالى كانت تتوقع تلقى الدفعة الأخيرة بنهاية الأسبوع الماضى.

والقسط الأخير هو جزء من الرسوم السنوية البالغة 1.3 مليار يورو، التى يدفعها مالكو الحقوق إلى أندية الدورى الإيطالى، من أجل بث المباريات وفقا لاتفاق مدته 3 سنوات وينتهى الموسم المقبل.

وقالت مصادر فى وقت سابق إن مالكى الحقوق قدموا لرابطة الدورى الإيطالى مقترحات مختلفة لتأجيل أو تقليص قيمة الدفعة الأخيرة، لكن هذه المقترحات رفضتها الأندية. ومن المتوقع أن يناقش اجتماع غير عادى لأندية الدورى الإيطالى المسألة خلال الساعات المقبلة.