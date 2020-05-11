شكرا لقرائتكم الأهلي يرفض وضع شرط جزائي في عقد شراء طاهر محمد طاهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو النادي الأهلي شرط الشركة المسئولة عن تسويق طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب، والخاص بوضع شرط جزائي في عقد اللاعب يسمح برحيله لأي نادي أوربي في أوي وقت حال تلقيه عرض جيد.

وأكد مسئولو الأهلي للوسيط أن الإدارة الحمراء ترفض وضع أي شروط جزائية في عقود اللاعبين رافضين استثناء اللاعب في هذا الملف، مشددين أنه في حالة تلقي اللاعب عرضاً خارجياً سيتم بحثه وفقاً لاحتياجات الفريق، ولن يتم الوقوف أمام مصلحة اللاعب حال عدم وجود تعارض مع مصلحة النادي.

ويتمسك طاهر محمد طاهر بتكرار تجربة الاحتراف الخارجي في الوقت الذي يري اللاعب أن الأهلي هو بوابته لأكبر الأندية الأوربية خاصة وأنه لم يتلقى عروضاً جيدة منذ عودته للمقاولون العرب خاصة وأن الأخير لم يشارك في البطولات الافريقية مؤخراً.

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ومنح السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي الضوء الأخضر لإدارة النادي باتمام التعاقد مع "جناح" المقاولون بعدما شاهد له أكثر من مباراة خلال الفترة الماضية ووجد فيه شخصية لاعب قوي وصاحب مهارات فنية عالية يحتاج إليها الفريق.

وبناءً على طلب فايلر جدد الأهلي مفاوضاته مع المقاولون لإتمام الصفقة ويعلم مسئولو القلعة الحمراء أن الأمر لن يكون سهلاً في ظل مطالب المقاولون المالية وهو ما سيتم حسمه في غضون الأيام المقبلة للبدء في إيجاد بديل حال فشل مفاوضات ضم طاهر محمد طاهر الذى يراه فايلر من أفضل لاعبي "الأجنحة" في الدوري المصري خارج القلعة الحمراء .