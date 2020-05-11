شكرا لقرائتكم بعد خروجه من حسابات كارتيرون .. كريم بامبو على ردار سموحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل كريم بامبو لاعب وسط الزمالك في اهتمامات فريق سموحة لضمه في الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق، في ظل اقتراب اللاعب من الرحيل عن الزمالك عقب خروجه من حسابات الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق طوال الموسم.

ويرغب فريق سموحة في تدعيم مركز الوسط المهاجم في ظل عدم وضوح الرؤية بالنسبة لثنائي الأهلي المعار للفريق السكندري صلاح محسن وناصر ماهر من استمرارهما مع الفريق الموسم المقبل.

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فيما نفى صبري المنياوي، مدير الكرة بنادي الإسماعيلي، الأنباء التي ترددت حول طلب النادي استعادة خدمات ثنائي الزمالك محمد عواد وكريم بامبو، وقال المنياوي في تصريحات عبر قناة الزمالك:" لم نفتح ملف التفاوض على الصفقات الجديدة للنادي وجيمع ما تردد من أنباء بخصوص التفاوض مع الزمالك لاستعادة بامبو وعواد غير صحيح".

وظهر كريم بامبو بمستوى مميز مع الإسماعيلى الموسم المنقضى قبل أن ينتقل إلى صفوف الزمالك فى صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الدراويش، إلا أنه لم يشارك بشكل أساسى مع الفريق الأبيض، لذا تلقى مجموعة من العروض من أندية الدورى، خاصة أن اللاعب قد يبحث عن الانتقال إلى نادٍ يشارك فيه بصورة أساسية فى الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يبحث بامبو مصيره النهائى مع إدارة الزمالك عند تحديد مصير الموسم الحالى فى ظل التوقف الحالى لبطولة الدورى الممتاز، بعدما نجح فى التتويج مع الفريق الأبيض تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، فى الفوز مؤخرًا ببطولتى السوبر الأفريقى والمصرى على حساب الترجى التونسى والأهلى، على الترتيب، كما تأهل الأبيض إلى دور نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيواجه الزمالك نظيره الرجاء البيضاوى المغربى، فى نصف نهائى البطولة الأفريقية، التى تم تأجيها من قبل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، إلى أجل غير مُسمى، بعدما كانت ستجمع بينهما فى شهر مايو الجارى، فى إطار الإجراءات الاحترازية للحد من خطر تفشى فيروس كورونا.