شكرا لقرائتكم شادى محمد: لست مع مقولة "ابن النادى" والكل يلعب من أجل المال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال شادى محمد نجم الأهلى الأسبق إنه ضد كلمة ابن النادى مشيرا إلى هذا المصطلح لم يعد موجودا بالوقت الحالي، ومن الممكن أن تجد ابن النادي يترك الفريق ولا يصنع معه شيئًا.

أضاف محمد في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورت:" أسعار اللاعبين في مسابقة الدوري أصبحت كبيرة وغير مقنعة، الكل يلعب من أجل الأموال".

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وتابع لاعب الأهلي السابق: "إمكانيات اللاعبين الحالية لا تستحق الأسعار المرتفعة الموجودة حالياً، ولم يعد هناك لاعبين لديهم انتماء، طالما الأموال تدخلت كل شئ يتغير".

واختتم شادي محمد: "اللاعبون أصحاب المهارة في الدوري أصبحوا عملة نادرة في الكرة المصرية بالوقت الحالي".