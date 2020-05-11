الامارات | نادي الشارقة يطلب من جمهوره دعم مبادرة" أتعهد" لمواجهة كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الشارقة يطلب من جمهوره دعم مبادرة" أتعهد" لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - طلب نادي الشارقة الرياضي من جمهوره دعم مبادرة " أتعهد" التي أطلقها اتحاد كرة القدم التي تهدف إلى التزام الجميع تتلخص المبادرة في التعهد بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة جائحة كورونا " كوفيد 19"، فيما تلقى النادي في هذا الخصوص رسالة شكر وتقدير من الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الكرة على تعهد النادي بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ودور النادي الكبير في مواجهة جائحة كورونا.

وقال نادي الشارقة على صفحته عبر" توتير"" حرصا من النادي على دعم جهود الدولة في الحد من تفشي فيروس كورونا " نتعهد من خلال مبادرة " بطولتنا، سلامتكم" التي أطلقها اتحاد الكرة بالإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية".

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وأضاف النادي في رسالته لجمهوره" ندعو جميع "أوفياء الملك " للمشاركة في هذه المبادرة من خلال إرسال كلمة " اتعهد" إلى المجيب الآلي عبر تطبيق الواتس أب".

من جهته طلب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة علي سالم المدفع عبر حسابه في " توتير" من جميع محبي الملك الشرقاوي المشاركة والتفاعل مع مبادرة اتحاد كرة القدم.

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