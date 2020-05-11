الامارات | رياض محرز: محمد صلاح وقف في طريقي

شكرا لقرائتكم خبر عن رياض محرز: محمد صلاح وقف في طريقي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف النجم الجزائري رياض محرز، عن سبب كبير وقف في طريق إنتقاله إلى ليفربول قبل الإنضمام إلى حامل لقب الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي، وذلك في صيف عام 2017 بعدما تألق اللاعب بشكل كبير مع فريق السابق ليستر سيتي.

وكان النجم الجزائري رياض محرز، قد تألق بشكل لافت في موسم 2015/2016، حيث قاد فريقه السابق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في تاريخه، كما اختير أفضل لاعب في ذلك الموسم في الدوري الإنجليزي.

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وذكر محرز خلال مقابلة نشرت على موقع “ليفربول إيكو”: "قبل تعاقدي مع مانشستر سيتي، كان هناك اهتمام من ليفربول، ولكن بمجرد أن تعاقدوا مع محمد صلاح، انتهى الأمر".

وطبقاً لتصريح اللاعب فإن ليفربول أبدى رغبته في التعاقد مع محرز، ولكن الفريق الإنجليزي تخلى عن هذه الفكرة بمجرد التعاقد مع محمد صلاح من روما الإيطالي مقابل 42 مليون يورو تقريبا.

ونجح اللاعب في بعد ذلك بعام أن يكون أغلى لاعب عربي في التاريخ بعد أن انتقل إلى مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني.

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