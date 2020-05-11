شكرا لقرائتكم خبر عن خماسى ريال مدريد يضعون «بيريز» فى مأزق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنتظر ريال مدريد الإسبانى مهمة كبرى هذا الصيف خاصة أن عقود مجموعة من أبرز لاعبيه أوشكت على الانتهاء.

وبحسب صحيفة «موندو ديبورتيفو» فإن عقود القائد سيرجيو راموس والكرواتى لوكا مودريتش والكولومبى خاميس رودريجيز والإسبانى لوكاس فاسكيز والبرازيلى كاسيميرو تنتهى فى يونيو 2021.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الأولوية فى الوقت الراهن بالنسبة للنادى الملكى هى تمديد عقد كاسيميرو حيث عرض عليه النادى بالفعل تمديد عقده حتى 2023 ويبدو اللاعب فى طريقه للموافقة.

لكن مصير راموس ومودريتش لم يتحدد بعد حيث من المتوقع أن يعرض عليهما الريال التجديد لعام واحد فقط لكنهما يرغبان فى البقاء لعامين على الأقل.

أما الكولومبى خاميس رودريجيز فمن المتوقع رحيله عن سانتياجو برنابيو هذا الصيف تجنبا لرحيله دون مقابل عقب نهاية عقده.

وبالنسبة لمستقبل فاسكيز فإنه سيتحدد بناء على الصفقات التى سيبرمها النادى هذا الصيف حيث سيتحدد بعدها إذا كان الريال فى حاجة لجهوده من عدمه.

وأوضحت الصحيفة أن ريال مدريد لن يجدد لسيرجيو راموس أكثر من عام، وذلك تماشيًا مع سياسة النادى المتبعة مع اللاعبين الذين تجاوزوا الثلاثين.

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وكان قائد ريال مدريد قد أعلن فى عدة تصريحات، أنه يريد إنهاء مسيرته فى سانتياجو برنابيو، ولديه علاقة جيدة بالفعل مع إدارة النادى الملكى والرئيس فلورنتينو بيريز.

وبناءً عليه، يمكن أن يصل سيرجيو راموس إلى اتفاق مُرض مع ريال مدريد بشأن ملف تجديد عقده.

على جانب آخر، أخطر نادى ريال مدريد الإسبانى نظيره آرسنال الإنجليزى بمنحه مهلة حتى 15 يونيو المقبل، لحسم التعاقد مع الجابونى بيير إميريك أوباميانج مهاجم الفريق بداية من الموسم الجديد.

وأبدى نادى آرسنال استعداده للتخلى عن مهاجمه الجابونى بيير إيمريك أوباميانج مقابل 30 مليون جنيه إسترلينى فقط، خوفاً من الاستغناء عنه مجاناً الموسم المقبل، خاصة أن عقده سوف ينتهى فى يونيو 2021.

وقالت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، إن ريال مدريد هو أحد الأندية المهتمة بالتعاقد مع لاعب آرسنال الإنجليزى، وحرص النادى الملكى على التواصل مع مسؤولى النادى الإنجليزى وأخطروهم بأنهم يرغبون فى معرفة الرأى النهائى قبل يوم 15 يونيو.

وأشارت الصحيفة إلى أنه يجب على أرسنال أن يقرر ما إذا كان سيبيع المهاجم الآن أو يتركه يذهب مجانًا فى العام المقبل، لأن أوباميانج ليس لديه خطط للتجديد مع النادى اللندنى فى ظل العروض التى تلقاها مؤخرا.

وأضافت الصحيفة أن ريال مدريد يدرس إدخال سيبايوس لاعب خط وسط الريال المعار لصفوف آرسنال ضمن صفقة انتقال أوباميانج، خاصة أن نادى آرسنال يريد البقاء مع لاعب خط الوسط الاسبانى.

وشددت الصحيفة على أن ريال مدريد إذا فشل فى إدراج سيبايوس ضمن الصفقة سوف يدفع نظير انتقال الجابونى أوباميانج ما يقرب من 50 مليون يورو لشراء اللاعب نهائيا بداية من الموسم الجديد. كانت تقارير صحفية قد كشفت عن نية إدارة نادى ريال مدريد الإسبانى، تخفيض رواتب اللاعبين فى الموسم المقبل، بنسبة 30%، لمواجهة الآثار الاقتصادية المترتبة على أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد.