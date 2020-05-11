شكرا لقرائتكم قصة مباراة.. الأهلى يتوج بأول دوري أبطال أفريقيا أمام كوتوكو الغانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هناك مباريات مثيرة تظل حاضرة فى أذهان متابعى الكرة المصرية، رغم مرور سنوات طويلة عليها، تظل حديث الصباح والمساء بين عشاق الساحرة المستديرة، يتذكرون أبطالها وأحداثها بمزيد من الإعجاب، ولعل من بينها مواجهة الاهلى وكوتوكو الغانى فى دورى الابطال الافريقى

ففى 12 ديسمبر 1982 نجح الفريق الكروى الأول بالنادى الأهلى فى تحقيق لقبه الأول فى بطولة دورى أبطال أفريقيا بتعادل مثير، التقى الأهلى مع فريق كوتوكو الغانى فى مدينة كوماسى فى لقاء الإياب بنهائى دورى أبطال أفريقيا، فاز الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة فى لقاء الذهاب والذى أقيم يوم 28 نوفمبر من نفس العام.

المباراة حضرها 70 ألف متفرج، وانتهت مباراة العودة إيجابيًا بهدف واحد لكل منهما، سجل لأشانتى جون بان ريمان فى الدقيقة 12، وعادل للأهلى محمود الخطيب فى الدقيقة 70 بهدف صنعه مختار مختار، وأدار المباراة تحكيميا، طاقم جامبى بقيادة دودونجاى وبمساعدة حاج فاى وسليمان ستينان.

وخاض الأهلي مباراة كوتوكو مرتدياً الزى الأخضر، فيما ارتدى كوتوكو الزى الأحمر، ونظرًا لحرارة الجو، امتلأت المدرجات بنحو 30 ألف "شمسية" حمراء، وانتقل الرئيس الغانى جيرى رولينجز من العاصمة أكرا خصيصًا إلى كوماسى وسلم الكأس إلى محمود الخطيب، رغم أن قائد الأهلى حينها كان مصطفى يونس الذى تألق فى المباراة بشكل لافت.

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وعلى مدار التاريخ نجح النادى الأهلى فى تدوين اسمه بحروف من ذهب بين الأندية المصرية بل والعالمية بعدد كبير من البطولات نصب الأحمر ملكاً على منافسيه، حيث وصل عدد بطولات الأهلى إلى 136 بطولة خلال 113 سنة هو عمر القلعة الحمراء التى تأسست فى عام 1907.

وتوج المارد الأحمر بـ41 بطولة دورى عام، 36 لقبا ببطولة كأس مصر، 10 ألقاب سوبر محلى، 7 ألقاب بطولة السلطان حسين، 16 لقب دورى منطقة القاهرة، لقب واحد كأس الجمهورية العربية المتحدة، لقب واحد من كأس الاتحاد المصري.

على مدار تاريخه الطويل جمع النادى الأهلى بين بطولتى الدورى والكأس 14 مرة، كان أولها فى موسم "1948-1949" أول موسم تقام فيه مسابقة الدورى، الذى توج به المارد الأحمر، ونجح أيضا فى الفوز بلقب كأس مصر على حساب الزمالك "فاروق أنذاك" فى الوقت الإضافى "3-1".

فيما كان التتويج الأخير بالدورى والكأس معاً فى موسم "2016-2017" نجح الأهلى فى الجمع للمرة رقم "14" بين مسابقة الدورى والكأس بعد فوزه على المصرى "2-1" فى الوقت الإضافى بنهائى كأس مصر.