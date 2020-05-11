شكرا لقرائتكم تقارير: مهاجم النجم الساحلي على رادار الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تونسية أن الجزائري كريم العريبي مهاجم النجم الساحلي التونسي بات محط اهتمام مسئولي النادي الأهلي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

أكد موقع تونس الرقمية أمصادر المقربة من داخل النجم الساحلي أكدت أن كريم العريبي على رادار الأهلي للتعاقد معه وتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الميركاتو الصيفي المقبل.

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و تابعت ذات المصادر أن مسئولو النادي الأهلي يونفكر جديا في ضم العريبي بعد المستوى المميز، الذي قدمه اللاعب مع فريق جوهرة الساحل.

يذكر أن كريم العريبي كان قد وجد صعوبات منذ وصوله إلى النجم الساحلي قبل أن يفجر طاقاته و يكون هداف دوري الأبطال الإفريقي للموسم الحالي فضلا عن أهدافه الحاسمة في الدوري التونسي.