شكرا لقرائتكم محمود فتح الله: قررت الرحيل عن الزمالك قبل الموسم بـ4 أشهر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق ومدرب بيراميدز الحالي، انه قرر الرحيل عن الزمالك قبل انتهاء الموسم بـ4 أشهر وعدم التجديد للزمالك بعد نهاية عقده.

وقال فتح الله خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "لعبة وحكاية" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "كنت واخد قرار الرحيل عن الزمالك قبل الموسم بـ4 أشهر لأن عقدى انتهى مع الفريق والزمالك أتعاقد مع 18 لاعبا وكان باين أنه كان عاوز يغير جلده".

وأضاف نجم الزمالك السابق: "الزمالك عرض عليا التجديد لموسمين مع تسوية مستحقاتى القديمة ولكن العرض كان غير منطقى وفضلت الرحيل مع نهاية عقدي لكن هناك لاعبين كثيرين اتظلموا بالرحيل من هذا الجيل عندما قرر الزمالك تغيير الجلد والوجوه واستقدم 18 لاعبا وكنا نسمع كل فترة إن صفقة خلصت والموسم شغال لذا كنت عارف إني ماشي ولهذا قررت رحيل قبل نهاية الموسم حتى أظل مشجعا للزمالك من الخارج".

Advertisements

وأضاف مدرب بيراميدز: إن آخر أهدافه مع الزمالك كانت في مرمى اتحاد الشرطة وسجلت هدفين قادوا الزمالك للصعود للدورة الرباعية في ذلك الوقت، والتي تسببا في بكاء عبد الواحد السيد الذى أخطأ في هدف الشرطة الأول".

وأكد محمود فتح الله، أنه منذ انضمامه للزمالك وهو المتخصص الأول في ضربات الجزاء، وللأسف أهدرت آخر ضربة جزاء لى مع الزمالك أمام الأهلى، مضيفا: الزمالك محظوظ بامتلاكه مدافعا يجيد ضربات الجزاء وهو ما يميز محمود علاء.