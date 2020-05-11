شكرا لقرائتكم بنفيكا يعلن عن إصابة لاعبه بكورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي بنفيكا البرتغالي لكرة القدم يوم الاثنين إصابة لاعب وسطه ديفيد تافاريس بفيروس كورونا المستجد.
وارتفع بذلك عدد اللاعبين الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد في الدوري البرتغالي الممتاز إلى ثمانية لاعبين.
ومن المقرر أن يتم استئناف الدوري البرتغالي بدون جمهور نهاية الشهر الجاري بعد إعلان الحكومة في أواخر الشهر الماضي عن إمكانية استئناف النشاط الكروي، لكن الأمر يتوقف على موافقة الجهات المعنية بالصحة العامة.
وأشار بنفيكا في البيان الصادر عبر موقعه الرسمي إلى أن تافاريس، الذي لا يشارك بشكل أساسي مع الفريق الأول ظهرت عليه أعراض العدوى ويتواجد حاليا في العزل الطبي.
وجاء الإعلان عن إصابة تافاريس بعد 48 ساعة من إعلان فيتوريا غيماريش عن إصابة ثلاثة من لاعبيه بالعدوى بجانب إصابة لاعب واحد في موريرينسي بكورونا.
وفي وقت سابق أعلن نادي فاماليكاو عن إصابة ثلاثة من لاعبيه بكورونا.
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