شكرا لقرائتكم الحكومة الإيطالية تسمح للأندية باستئناف التدريبات الجماعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت الحكومة الإيطالية يوم الاثنين إن أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بوسعها استئناف التدريبات الجماعية في 18 مايو في دفعة معنوية كبيرة لخطط استكمال الموسم. وحصلت الأندية على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات يوم الاثنين الماضي لكن بشكل فردي فقط مع احترام إجراءات التباعد الاجتماعي. Advertisements وقالت الحكومة إن اللجنة الفنية والعلمية راجعت البروتوكول الصحي الذي يعتزم الاتحاد الإيطالي تطبيقه لضمان استئناف التدريبات في أجواء آمنة. وأضافت : سيتم إرسال توصيات اللجنة والتي ستكون صارمة وملزمة للجميع إلى الاتحاد الإيطالي لإجراء التعديلات اللازمة على البروتوكول للسماح باستئناف آمن للتدريبات الجماعية في 18 مايو. والدوري الإيطالي متوقف منذ التاسع من مارس ولم تحدد الحكومة حتى الآن موعدا لاستكمال الموسم.



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