شكرا لقرائتكم بالصور.. لاعبو ريال مدريد يعودون إلى التدريبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، يوم الاثنين، عودة لاعبيه للتدريبات بعد شهرين من التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19.

وذكر النادي في بيان عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت: "بعد شهرين، عاد الفريق للتدريب في" سيوداد ريال مدريد، ومنذ الساعة العاشرة صباحا تدرب الفريق تحت توجيهات الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، وبتطبيق صارم للوائح وبروتوكول رابطة الدوري الإسباني، الفريق يتدرب على فترتين وفي ملعبين مختلفين، كما أن اللاعبين يمارسون التدريبات الفردية بالكرة وبدونها.

وكانت بطولة الدوري الإسباني توقفت بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد منذ شهر مارس الماضي، وحينها كان ريال مدريد يحتل المركز الثاني خلف المتصدر برشلونة.