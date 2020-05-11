شكرا لقرائتكم خبر عن الدولى للريشة الطائرة يستطلع رأى أعضاء العمومية للاجتماع "أون لاين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة، عن تلقيه استطلاع رأى من الاتحاد الدولى بشأن عقد الاجتماع السنوى المؤجل من الشهر الجارى إلى يوليو المقبل "أون لاين".

وقال التهامى إنه سيرسل قراره للاتحاد الدولى بالموافقة من أجل عقد الاجتماع والوقوف على القرارات المهمة بشأن مستجدات اللعبة .

وحدد الاتحاد الدولى للريشة الطائرة أكتوبر المقبل لإقامة بطولة العالم للفرق، بدلًا من مايو الجارى، ومن المقرر إقامة البطولة فى العاصمة الدنماركية "كوبنهاجن" خلال الفترة من 3 وحتى 11 أكتوبر المقبل.

وجاء قرار الاتحاد الدولى للعبة بتأجيل بسبب نفشى فيروس كورونا.

وكان منتخبنا الوطنى للسيدات قد تأهل لهذه البطولة عقب فوزه ببطولة أفريقيا الأخيرة والتى أقيمت بالقاهرة فبراير الماضى على حساب منتخبات "جنوب أفريقيا - الجزائر - موريشيوس".

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وتضم قائمة منتخبنا الوطنى للسيدات كلًا من: ضحى هانى وهادية حسنى ونور يسرى وجنا أشرف وهنا زاهر ورحمة محمد.

ويشهد اتحاد الريشة الطائرة حاليا الالتزام بتعليق النشاط، وفقا للإجراءات الاحترازية للدولة للوقاية من فيروس كورونا .

من جهته، كشف هشام التهامى، رئيس اتحاد الريشة الطائرة مسبقا، عن استمرار تقليل عدد ساعات عمل موظفى الاتحاد إلى 4 ساعات فقط خلال حظر فيروس كورونا فى شهر رمضان الكريم .

وأكد التهامى حرصه على تطبيق ذلك من أجل سلامة الموظفين، خاصة فى ظل عدم وجود أى أنشطة فى الاتحاد حاليا نظرا لتعليق النشاط .

وأضاف التهامى، أن العمل فى الاتحاد أصبح خلال الفترة من 12 وحتى 4 عصرا يومى الاثنين والأربعاء فقط .