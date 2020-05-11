شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: الزمالك اتهدد باستبعاده أفريقيّا بسببى.. والغزال أفضل مدافع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود فتح الله، لاعب الزمالك السابق مدرب بيراميدز الحالي، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، كان على وشك استبعاد نادى الزمالك من البطولات الأفريقية بسبب المستحقات الخاصة به لدى النادى الأبيض.

وأضاف محمود فتح الله، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "لعبة وحكاية" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "اشتكيت الزمالك في الاتحاد الأفريقى بسبب مستحقاتي، وكان النادي على وشك الاستبعاد من بطولات افريقيا لولا توصلنا لحل وتم تسوية الأمر منذ أقل من شهرين".

وعن أفضل مدافع، قال فتح الله: "هناك العديد من المدافعين المميزين في مصر على مر العصور، ولكن الراحل إبراهيم يوسف هو الأفضل بكل المقاييس فكان مختلف عن الآخرين".