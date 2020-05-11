فتح الله: الزمالك اتهدد باستبعاده أفريقيّا بسببى.. والغزال أفضل مدافع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود فتح الله، لاعب الزمالك السابق مدرب بيراميدز الحالي، أن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، كان على وشك استبعاد نادى الزمالك من البطولات الأفريقية بسبب المستحقات الخاصة به لدى النادى الأبيض.
وأضاف محمود فتح الله، خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "لعبة وحكاية" المذاع على قناة أون تايم سبورت: "اشتكيت الزمالك في الاتحاد الأفريقى بسبب مستحقاتي، وكان النادي على وشك الاستبعاد من بطولات افريقيا لولا توصلنا لحل وتم تسوية الأمر منذ أقل من شهرين".
وعن أفضل مدافع، قال فتح الله: "هناك العديد من المدافعين المميزين في مصر على مر العصور، ولكن الراحل إبراهيم يوسف هو الأفضل بكل المقاييس فكان مختلف عن الآخرين".
وأوضح فتح الله أنه كان يسجل الأهداف عندما كان فى الزمالك والجماهير تنادي على شيكابالا للاحتفال معه ولكن لم أكن أحزن لأن أي لاعب يسجل يعود بالنفع على كل الفريق، وعن الرحيل عن الزمالك، قال فتح الله: "كنت واخد قرار الرحيل عن الزمالك قبل الموسم بـ4 أشهر لأن عقدى انتهى مع الفريق والزمالك أتعاقد مع 18 لاعبا وكان باين أنه كان عاوز يغير جلده".
خلال مسيرة محمود فتح الله مع نادي الزمالك في الفترة بين عامي 2007 و2014، حصد لقب كأس مصر 3 مرات أعوام 2008 و2013 و2014 وفي عام 2014، انتقل محمود فتح الله من الزمالك إلى نادي طلائع الجيش، وشارك في 21 مباراة خلال موسم وحيد، قبل أن ينتقل إلى الإنتاج الحربي ولعب معه موسمين خاض خلالها 67 مباراة سجل فيها 18 هدفا، ثم انضم إلى فريق النجمة اللبناني ليلعب معهم نصف موسم فقط قبل فسخ تعاقده ثم انضم محمود فتح الله إلى فريق النجوم، قبل أن يقرر الرحيل عن الفريق بعد الهبوط لدوري القسم الثاني، ليعلن اعتزاله كرة القدم نهائياً فى سبتمبر 2019.
وقال فتح الله عن رحيله من الزمالك فى عام 2014: "الزمالك عرض عليا التجديد لموسمين مع تسوية مستحقاتى القديمة ولكن العرض كان غير منطقى وفضلت الرحيل مع نهاية عقدي، لكن هناك لاعبين كثيرين اتظلموا بالرحيل من هذا الجيل عندما قرر الزمالك تغيير الجلد والوجوه واستقدم 18 لاعبا وكنا نسمع كل فترة إن صفقة خلصت والموسم شغال لذا كنت عارف إني ماشي ولهذا قررت رحيل قبل نهاية الموسم حتى أظل مشجعا للزمالك من الخارج".
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