شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. 3 أهلاوية وزملكاوى "ملوك الكوميديا" فى الملاعب المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق بعض نجوم الكرة المصرية نجاحًا فى مرمى خفة الدم والكوميديا يفوق ما قدموه من إبداع فى المستطيل الأخضر، وتفنن كل منهم فى تدبير المقالب لزملائه لكسر حاجز الجدية والصرامة المعروفة عن معسكرات المباريات والبطولات المهمة.

ويصحبكم ”الخليج 365” فى جولة لمشاهدة أشهر مقالب مضحكة لمشاهير الكرة المصرية، والتى يتصدرها الثنائى المشهور بخفة الدم محمد بركات وسعد سمير نجوم الأهلى.

*هشام يكن

روى أيمن يونس، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، كواليس مقلب مرعب تعرض له خلال إحدى مباريات الفارس الأبيض فى بوروندى على يد زميليه هشام يكن الذى كان مشهوراً بين زملائه فى الزمالك والمنتخب بصنع المقالب.

وقال أيمن يونس، "كنت دائماً أنام فى غرفة واحدة مع هشام يكن فى معسكرات الزمالك، وكنا نلاعب فريقاً فى بوروندى، وفوجئت فى الفجر بملاية بيضاء متحركة فى غرفتى فانهلت بالضرب عليها ليصاب هشام يكن بخبطة شديدة فى عينيه واضطر لارتداء نظارة لإخفاء الإصابة عن حسن شحاتة مدرب الزمالك وقتها، وعندما لاحظ "المعلم" قال له مالك ياهشام، فرد قائلا كنت بعمل تدريبات ضغط واتخبطت فى السرير، قال له واللى يتخبط فى السرير يلبس نظارة شمس بليل، فانفجر لاعبو الزمالك فى نوبات ضحك على منظر يكن".

*سعد سمير

سعد الدين سمير، مدافع الأهلى، هو ملك المقالب بين زملائه، سواء فى معسكرات الأهلى أو المنتخب الوطنى، خاصة فى المعسكرات الطويلة التى يخطط فيها لمقالب غير متوقعة، أحد أشهر مواقفه مع أحمد حجازى مدافع المنتخب الوطنى وفريق وست بروميتش الإنجليزى، عندما دخل عليه غرفته وهو يمسك فى يده صرصارًا، ما أفزع حجازى الذى خرج هاربًا من غرفته بسبب خوفه المرضى من "الصراصير".

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وبعدما هدأ حجازى انهال على سعد بالضرب فى غضب شديد، وسط ضحكات السخرية من سعد ورفاقه.

«حادثة الصرصار» لم تكن الأولى لسعد، بل سبقها أكثر من واقعة تمثلت فى إصراره على إثارة رعب زملائه عبر ارتداء الوجوه المرعبة، حتى إن الأمر أصبح يسبب مشكلة كبيرة، خاصة لمن يقع حظه فى السكن مع سعد بنفس الغرفة أثناء المعسكرات الطويلة.

*محمد بركات

يعد ملك الحركات من أكثر اللاعبين امتلاكا لروح الدعابة والمقالب، وظهرت كوميديا محمد بركات في الكثير من الفيديوهات خلال معسكرات المارد الأحمر وافيهاته مع لاعبي الأهلي والمقالب، ولا ينسى جماهير الأهلي برنامج بركات الشهير بركات ملك الحركات والذي قام فيه بركات بعمل مقالب في العديد من نجوم الكرة المصرية، بالإضافة لموقفه في إحدى مباريات الأهلي في شهر رمضان، عندما توجه للحكم قبل انتهاء المباراة قائلا: " انجز عاوز الحق مسلسل ناجي عطا الله" وهو ماتسبب في انفجار جميع من حولهم من الضحك، ويبقى بركات واحدا من أفضل اللاعبين الذين ارتبطت بهم جماهير الأهلي بسبب أهدافه الحاسمة، والثنائي التاريخي الذي كونه مع أبوتريكة في الجيل الذهبي للمارد الأحمر.

*عفروتو

عرف مصطفى عفروتو لاعب الأهلي السابق بدمه الخفيف، حيث قام عفروتو برفقة سعد سمير في إحدى المعسكرات بتمثيل مشهد من فيلم "فول الصين العظيم"، سجل مصطفى عفروتو، قبل أن يقوم بعدها بعمل فيديو كوميدي يقوم من خلاله بتقليد أحد المطربين الشعبيين، ولايزال اسم عفروتو محفورا بأذهان عشاق الأهلي على الرغم من رحيله عن الفريق منذ 7 مواسم.

وظهر محمد بركات برفقة سعد سمير في العديد من البرامج التليفزيونية، في دويتو كوميدي وتذكر الثنائي العديد من المواقف الطريفة خلال معسكرات الأهلي في المباريات الصعبة.