شكرا لقرائتكم خبر عن الجنرال محمود الجوهري يروى لحظة الفشل الكروى الوحيدة فى حياته.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث الراحل محمود الجوهرى، أسطورة الكرة المصرية، فى أحد البرامج التليفزيونية، عن لحظة الفشل الوحيدة فى حياته على المستوى الكروي، مبدياً رضاه على مسيرته الكروية بشكل عام سواء لاعباً أو مدرباً للمنتخب الوطنى والأهلى والزمالك.

وقال الجوهرى ، فى تصريحات تليفزيونية سابقة، "هناك لحظة فشل وحيدة فى مسيرتى الكروية، وذلك بعد تكليفى بقيادة المنتخب قبل بطولة أمم أفريقيا التى أقيمت بالسنغال وتوليت المسئولية فى وقت قصير وخضت مع المنتخب العديد من المباريات الودية مع منتخبات عالمية، وفزنا بمعظم المباريات الودية قبل البطولة، إلا أن المنتخب ودع البطولة من الدور الأول والفراعنة قدموا أداء باهتاً".

وأوضح الجوهرى سبب تراجع أداء اللاعبين وخروج المنتخب من الدور الأول بشكل مفاجئ، مؤكداً أن اللاعبين ركزوا فى كيفية تلميع أنفسهم بهدف الاحتراف، وبحث كل لاعب عن مجده الشخصي، وهو الأمر الذى أثر بالسلب على مردود المنتخب فى النهاية.

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وفاز محمود الجوهرى بالنسخة الثانية من البطولة عام 1959 كلاعب، ثم قاد الفراعنة لاحقًا إلى لقبهم الرابع عام 1998، بينما كان النيجيرى ستيفن كيشى قائد سوبر إيجلز عندما فاز بلقبه الثانى عام 1994، قبل توجيهه لهم إلى مجدهم الثالث كمدرب فى 2013.

افتتح محمود الجوهرى أهداف نسخة الأمم الأفريقية الثانية فى عام 1959 بالقاهرة سجل الأهلى مهاجم "هاتريك" عندما تغلبت مصر على إثيوبيا 4-0 فى مباراة الافتتاح 1959 والذى تم ضمانه بفضل الفوز 2-1 على السودان، وكانت أهداف الجوهرى الثلاثة كافية لرؤيته ينهى كأفضل هداف فى البطولة.

وبعد أربعة عقود تقريبًا، 39 عامًا على وجه الدقة، قاد الجوهرى الفراعنة إلى لقبهم الرابع فى ذلك الوقت فى بوركينا فاسو 1998 بعدما فازت مصر على جنوب أفريقيا 2-0 فى النهائى لرفع الكأس مع حسام حسن أحمد حسن، وحازم إمام وغيرهم.

وخاض الجوهرى مسيرة تدريب رائعة، وشهد فوزه بألقاب دورى أبطال أفريقيا مع منافسيه فى القاهرة، الأهلى (1982) والزمالك (1993). وقاد مصر للظهور للمرة الثانية فى كأس العالم لكرة القدم فى إيطاليا 1990، وتحدث مع منتخب عمان والأردن، إلى جانب الأندية فى مصر والسعودية والإمارات، وتوفى الجوهرى فى أغسطس 2012، عن عمر يناهز 74 عامًا.