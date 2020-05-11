فتح الله يكشف سبب اقتراب الزمالك من الاستبعاد ببطولة أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز، إنه كان سيتم استبعاد نادي الزمالك من بطولة أفريقيا بنسبة 100%، بسبب أزمة مستحقاته لدى القلعة البيضاء.

وقال فتح الله في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "كان هيحصل مشكلة لو لم يتم تسوية أمر مستحقاتي مع الزمالك، وتم الانتهاء من الأزمة من شهرين تقريبا".

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وأضاف: "كان من الممكن أن يتم استبعاد الزمالك من بطولة أفريقيا بنسبة 100%".

وتابع نجم الزمالك: "كنت متأكد من ذلك بسبب تواصلي الدائم مع الاتحاد الأفريقي، وحاولت أحل المسألة بشكل ودي مع النادي ولكن لم يكن هناك نتيجة".

واختتم فتح الله تصريحاته: "اتحاد الكرة وقف معي باحترام ولم يقف ضدي، وأخذت جزء من أموالي والباقي موجود معي شيكات، وان شاء الله الأزمة تنتهي".