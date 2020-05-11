تركي آل الشيخ يتوقع انخفاض 50% لرواتب وتعاقدات اللاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد

توقع تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي ومالك نادي ألميريا الإسباني انخفاض في مرتبات اللاعبين وقيمة الصفقات في الفترة المقبلة بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وعبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" كتب آل الشخ :"من سيدفع للاعب مرتب بالملايين، ومن سيجدد للاعب عقداً بملايين أو يتعاقد مع لاعب بملايين في ظل الأزمة العالمية الآن؟".

وأضاف تركي آل الشيخ :"أصبح ذلك من الماضي (الملايين)، لا رعايات مجزية ولا نقل تلفزيوني بعائد مجزي، ولا تذاكر مباريات ولا دعاية، الانخفاض في نظري سيتجاوز نسبة 50%، وسأذكركم قريباً".

يذكر أن رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية قد أكد في وقت سابق أن ناديه الإسباني ألميريا الطامح في الصعود إلى الدوري الممتاز في إسبانيا لن يتأثر بأزمة فيروس كورونا على الإطلاق.