محمود فتح الله: أحمد فتحي إضافة لبيراميدز بسبب خبراته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي
أكد محمود فتح الله مدافع نادي الزمالك السابق ومدرب بيراميدز، إنه فضل الانتقال للقلعة البيضاء على الانتقال للأهلي، مشيراً إلى أن أحمد فتحي إضافة قوية لنادي بيراميدز.
وقال فتح الله في تصريحات لقناة "اون تايم سبورتس": "في آخر عامين في في المحلة تلقيت عروضا من الأهلي والزمالك".
وأضاف: "فضلت الزمالك لأنني كنت محدد هدفي وأرى أي نادي شاريني ولم أخلق مشاكل بينهما في ذلك الوقت".
وعن انضمام أحمد فتحي لاعب الأهلي لنادي بيراميدز، قال فتح الله: "لا أريد الحديث عن هذا الملف لأنه لا يخصني".
وأتم مدرب بيراميدز: "ولكن أحمد فتحي إضافة كبيرة لبيراميدز وعنده خبرات كبيرة جداً وهتفيد النادي".
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