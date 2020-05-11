لاعب الزمالك السابق: رفضت التجديد.. وكنت أريد الفوز بالدوري قبل رحيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمود فتح الله مدافع نادي الزمالك السابق، إنه كان يرغب في الفوز ببطولة الدوري قبل أن يُنهي مشواره مع القلعة البيضاء، مشيراً إلى أنه قرر الرحيل قبل نهاية الدوري بـ4 أشهر.

وقال فتح الله في تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس": "حسمت قراري بالرحيل عن الزمالك قبل نهاية الدوري بـ4 شهور، كنت أنا الوحيد من بين اللاعبين الذي كان عقدي انتهى وكنت مقرر رحيلي".

وتابع: "بعد فوزنا بكأس مصر، أحمد سليمان عرض عليَ التجديد لمدة عامين، ولكني قلت له إن النادي جلب لاعبين كثيرين والجمهور يحتاج مشاهدتهم، وقلت له إني عاوز أمشي".

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وأضاف لاعب الزمالك السابق: "كنت أريد أن أفوز بالدوري قبل أن أنهي مشواري مع الزمالك".

وتابع فتح الله: "كنا نسمع إن الزمالك تعاقد مع 18 لاعب في وسط الموسم، الزمالك كان محتاج يغير جلده فمن الطبيعي إن اللاعبين تمشي".

وأتم: "اللاعبين الذين لعبت معهم كانت مميزة للغاية وكانوا يستاهلوا يحققوا أكتر من اللي حققوه".