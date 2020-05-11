رسميًا.. الإعلان عن موعد مباريات نصف نهائي ونهائي كأس ألمانيا

أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم رسميا عن موعد مباريات الدورين نصف النهائي والنهائي لبطولة كأس المانيا. وكشف الاتحاد الألماني عن تحديد يومي 9 و10 يونيو المقبل لخوض مباراتي بايرن ميونخ أمام اينتراخت فرانكفورت، وبايرليفركوزن أمام زاربروكن المنتمي للدرجة الرابعة في نصف النهائي. أمام زاربروكن المنتمي للدرجة الرابعة في نصف النهائي. وتقرر أن تلعب المباراة النهائية علي الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين يوم 4 يوليو المقبل.

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