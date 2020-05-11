محمود فتح الله: أنا زملكاوي ورفضت مفاوضات الأهلي

أكد محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق ومدرب بيراميدز الحالي، أنه تلقى عرضين من الأهلى والزمالك أثناء وجوده في غزل المحلة ولكنه فضل الزمالك. وقال فتح الله خلال حواره مع الإعلامى سيف زاهر في "حينما كنت في المحلة تلقيت عروضا من الزمالك والاهلي وإنبي ولكنى فضلت الزمالك لأنه مشجع للأبيض وكنت محدد هدفى". المحلة تلقيت عروضا من الزمالك والاهلي وإنبي ولكنى فضلت الزمالك لأنه مشجع للأبيض وكنت محدد هدفى". وأوضح فتح الله: أنه كان يسجل الأهداف والجماهير تنادي على شيكابالا للاحتفال معه ولكن لم أكن أحزن لأن أي لاعب يسجل يعود بالنفع على كل الفريق". معه ولكن لم أكن أحزن لأن أي لاعب يسجل يعود بالنفع على كل الفريق". وعن الرحيل عن الزمالك، قال فتح الله: "كنت واخد قرار الرحيل عن الزمالك قبل الموسم بـ4 أشهر لأن عقدى انتهى مع الفريق والزمالك أتعاقد مع 18 لاعبا وكان باين أنه كان عاوز يغير جلده".

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