أكد محمود فتح الله مدافع منتخب مصر السابق، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، كان سيصدر قرارًا باستبعاد الزمالك من المشاركة في البطولات الإفريقيةبسبب المستحقات المالية المتأخرة.
وكان محمود فتح لله مدافع الزمالك السابق تقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي بسبب عدم حصوله علىمستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي الزمالك خلال الفترة التي قضاها اللاعب مع القلعة البيضاء.
وأضاف فتح الله خلال تصريحات تليفزيونية، " حصلت على جزء من مستحقاتي المالية لدى الزمالك، وحصلت على شيكات بالمبلغ المتبقي".
كانت هذه تفاصيل خبر محمود فتح الله: أزمة مستحقاتي كادت تتسبب في حرمان الزمالك من المشاركة إفريقيًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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