محمود فتح الله: أزمة مستحقاتي كادت تتسبب في حرمان الزمالك من المشاركة إفريقيًا

أكد محمود فتح الله مدافع منتخب مصر السابق، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، كان سيصدر قرارًا باستبعاد الزمالك من المشاركة في البطولات الإفريقية

بسبب المستحقات المالية المتأخرة.

وكان محمود فتح لله مدافع الزمالك السابق تقدم بشكوى للاتحاد الإفريقي بسبب عدم حصوله على

مستحقاته المالية المتأخرة لدى نادي الزمالك خلال الفترة التي قضاها اللاعب مع القلعة البيضاء.

وأضاف فتح الله خلال تصريحات تليفزيونية، " حصلت على جزء من مستحقاتي المالية لدى الزمالك، وحصلت على شيكات بالمبلغ المتبقي".