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أتلانتا ينعى وفاة لاعبه الشاب أندريا رينالدي

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نعى نادي أتلانتا الإيطالي وفاة لاعبه أندريا رينالدي الذي وافته المنية يوم عن عمر 19 بعد تعرضه لجلطة دماغية نتيجة إصابته بمرض

في الأوعية الدموية.

ونعى النادي لاعبه الشاب في بيان رسميا اليوم قال فيه: "تماما كما هو الحال

على أرض الملعب كنت دائما لا تستسلم، وهذه المرة أيضا قاتلت بكل قوتك. ابتسامتك الرقيقة ستبقى دائما على قيد الحياة في قلوب أولئك الذين كان من حسن حظهم الالتقاء بك.
 
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