انتر ميلان يرفض اول عرض من برشلونة لضم لاوتارو

كشف تقارير صحفية إيطالية عن رفض إدارة انتر ميلان الايطالي لعرض برشلونة من أجل ضم نجمها المتألق لاوتارو مارتينيز مهاجم الانتر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة. أوضحت التقارير الصحفية الايطالية، أن برشلونة بدأ بالتحرك لضم لاوتارو من انتر ميلان وتقدم باول عرض لإدارة النادي الايطالي.

وتابعت أن برشلونة تقدم بعرض مقابل 70 مليون يورو بالإضافة إلى ارتورو فيدال ونيلسون سيميدو، من أجل إقناع إدارة الانتر بالتخلي عن لاوتارو بالإضافة إلى ارتورو فيدال ونيلسون سيميدو، من أجل إقناع إدارة الانتر بالتخلي عن لاوتارو لكن أشارت التقارير أن إدارة انتر ميلان رفضت العرض، ومن المتوقع أن تقدم ادارة برشلونة عرضًا آخر خلال الفترة المقبلة.

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