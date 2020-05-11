وليد عبداللطيف: أرفض انضمام صالح جمعة للزمالك

كشف وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن موقفه من انضمام صالح جمعة نجم الأهلي لصفوف الزمالك في الفترة المقبل.

وقال وليد عبد اللطيف في تصريحات خاصة لبرنامج "النجوم في رمضان" تقديم عبر إذاعة الشباب والرياضة: " انا ضد

انضمام صالح جمعة لنادي الزمالك، لأنه أحدث أزمات كثير وهو داخل النادي الأهلي والجميع يعلم مشاكله".

وأضاف: "محمد إبراهيم إضافة كبيرة للزمالك حال عودته مرة أخرى للنادي رفقة أوباما، وأتمنى انضمام عمر

جابر للزمالك في الموسم القادم، عمر سيكون مفيد جدا للفريق لأنه يجيد اللعب في عدة مراكز مختلفة".

وعن موقفه من الغاء مسابقة الدوري بالموسم الحالي، قال وليد عبد اللطيف :"انا ضد إلغاء مسابقة الدوري الممتاز، لأن اللاعبين ستتأثر بشكل كبير، والأندية التي تطالب بإلغاء المسابقة تتحدث من واقع موقعها في جدول ترتيب الدوري الممتاز".