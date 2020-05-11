وليد عبداللطيف: الزمالك سيتأثر برحيل ساسي وبن شرقي

أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أن رحيل أشرف بن شرقي أو فرجاني ساسي عن الزمالك سيؤثر سلبا علي مستوي الفريق.

وقال وليد عبد اللطيف في تصريحات خاصة لبرنامج "النجوم في رمضان" تقديم عبر إذاعة الشباب والرياضة:"في حالة

رحيل أشرف بن شرقي وفرجاني ساسي نادي الزمالك سوف يتأثر بالسلب بصورة كبيرة، أنا ليس عندي اعتراض على رحيل محمد أوناجم لأنه ليس إضافة لنادي الزمالك".

واضاف:"في حالة رحيل بن شرقي وساسي

يجب على إدارة الزمالك البحث عن البدائل التي تعوض هذا الثنائي وأنا أرى أن هذا الموضوع صعب، ورحيل حمدي النقاذ أثر بشكل كبير على أداء نادي الزمالك".

وأكمل: "الزمالك يحتاج لمهاجم إفريقي قوي في الموسم المقبل، إلى جانب مصطفى محمد وعمر السعيد، وانا ضد رحيل محمد حسن لأنه البديل الشرعي لطارق حامد".