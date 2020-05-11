جون بارنز يستبعد رحيل لاعبًا من ثلاثي ليفربول في حال التعاقد مع فيرنر

قال جون بارنز نجم منتخب انجلترا، إن محاولة ليفربول للتعاقد مع تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج الألماني لا يعني بالضرورة رحيل لاعب من الثلاثي الهجومي للريدز.
وأدلى نجم ليفربول السابق، بتصريحات صحفية اليوم الاثنين، قال إنه يستبعد فكرة رحيل أحدمن الثلاثي الهجومي لليفربول المكون من محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو، في حال استقدام تيمو فيرنر مهاجم لايبزيج.
وارتبط اسم فيرنر بالانتقال إلى ليفربول في الصيف المقبل بحسب ما تداولتهالعديد من التقارير الصحفية.
وأضاف جون بارنز أن انضمام تيمو فيرنر سيكون لدعم الخط الهجومي لليفربول مستبعدًا أن استقدام المهاجم الألماني ليكون بديلًا في حال رحيل لاعبًا من الخط الهجومي لليفربول.
وشدد بارنز أن ليفربول في حال التعاقد مع تيمو فيرنر سيجعل الخط الهجومي للريدز أكثر قوة للمنافسة على البطولات الأوروبية والإنجليزية.
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