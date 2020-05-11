وليد عبد اللطيف: جروس السبب في خسارة الزمالك لبطولة الدوري

أكد وليد صلاح عبد اللطيف نجم الزمالك السابق، أن السويسري كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفريق الأبيض هو السبب الرئيس في خسارة الزمالك لبطولة الدوري بالموسم الماضي. بالموسم الماضي. وقال عبد اللطيف في تصريحات خاصة لبرنامج "النجوم في رمضان" تقديم عبر إذاعة الشباب والرياضة : "كريستيان جروس أضاع لقب الدوري الممتاز من نادي الزمالك بسبب اعتماده على مجموعة قليلة من اللاعبين، وفوزه بالكونفدرالية يعد إنجاز وأشكره عليه، لكن هو السبب في إهدار العديد من النقاط وخسارة لقب الدوري". "كريستيان جروس أضاع لقب الدوري الممتاز من نادي الزمالك بسبب اعتماده على مجموعة قليلة من اللاعبين، وفوزه بالكونفدرالية يعد إنجاز وأشكره عليه، لكن هو السبب في إهدار العديد من النقاط وخسارة لقب الدوري".

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