كشف تقرير صحفي ايطالي عن اهتمام نادي انتر ميلان، ساندرو تونالي جوهرة الفريق بريشيا خلال الانتقال الصيفية المقبلة. اشارت شبكة "سكاي سبورتس" ايطاليا، أن انتر ميلان يريد ضم تونالي و يدخل في مفاوضات مع نادي بريشيا من أجل ضمه. و يدخل في مفاوضات مع نادي بريشيا من أجل ضمه. و تابعت الشبكة، أن تونالي هو أيضًا مهتم بالانضمام لانتر ميلان، لافتة إلى أن انتر ميلان ستحاول الوصول لاتفاق مع إدارة نادي بريشيا من أجل ضم الجوهرة الإيطالية القادمة بقوة .

ويحظى اللاعب باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل

لافتة إلى أن انتر ميلان ستحاول الوصول لاتفاق مع إدارة نادي بريشيا من أجل ضم الجوهرة الإيطالية القادمة بقوة .ويحظى اللاعب باهتمام العديد من الأندية الأوروبية الكبرى، مثل برشلونة ، ويوفنتوس و انتر ميلان و مانشستر سيتي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جوهرة بريشيا الايطالي على رادار انترميلان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.