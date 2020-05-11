رياضة | الإصابات تُباغت بوروسيا دورتموند قبل مواجهة شالكه

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الإصابات تُباغت بوروسيا دورتموند قبل مواجهة شالكه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات نادي بوروسيا دورتموند في موقف لا يحسد عليه قبل مواجهة شالكه في منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بعد قرار استئناف المباريات، وذلك بسبب الإصابات التي يعاني منها الفريق.

ويستمر غياب القائد ماركو ريوس عن فريقه بوروسيا دورتموند بسبب الإصابة، في الوقت نفسه تحوم الشكوك حول إمكانية لحاق البلجيكي اكسل فيستل وإيمري تشان بالمباراة.

وقال سيبستيان كيل المسؤول في دورتموند، في تصريحات لصحيفة "ويست دويتشه ألجامينه تسايتونج"، اليوم الاثنين : "للأسف ماركو غير جاهز لمباراة السبت، وبالنسبة للأثنين الباقين علينا أن ننتظر ونعرف خلال الأيام المقبلة، إذا كانا جاهزين للعب".

وعانى ماركو ريوس من إصابة عضلية في أوائل فبراير الماضي، كما يعالج لاعبا خط الوسط اكسيل فيستل وايمري تشان من مشاكل عضلية.

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ويحتل دورتموند المركز الثاني في ترتيب (بوندسليجا)، الذي توقفت منافساته في منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد، بفارق أربع نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر.

وسمحت السلطات الحكومية الأسبوع الماضي بإكمال الموسم تحت قواعد صارمة للسلامة والنظافة، حيث تخضع جميع الأندية بما في ذلك دورتموند حاليا لمعسكرات تدريب في ظروف الحجر الصحي قبل أن تقام المراحل التسعة النهائية بدون حضور جماهيري ابتداء من يوم السبت المقبل.

وقال كيل : "كل اللاعبين يتناولون الإفطار في الفندق، ثم يذهبون للتدريبات بعد ذلك يعودون، بالطبع نحن ننفذ القواعد بشكل صارم للغاية".

ووصف كيل، مثل الآخرين، الوقت القصير ما بين استئناف التدريبات الاسبوع الماضي، وحتى عودة منافسات بأنه "ليس مثاليا"، لكنه أكد أن على كل فريق القتال مع هذه الظروف.