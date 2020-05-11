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رياضة | برشلونة يتجه لخطة الإغراء لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز

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كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر يتجه لخطة الإغراء لحسم صفقة لاوتارو مارتينيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن الراتب السنوي المتوقع أن يحصل عليه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي في حالة انضمامه إلى برشلونة في الموسم المقبل.

وأفادت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية بأن لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان سيحصل على راتب 10 مليون يورو سنويّا وأن مارتينيز يعلم أنه لا يمكن رفضه.

وأكدت الصحيفة الإيطالية أن النجم الأرجنتيني يحصل على 3.5 مليون يورو كراتب سنوي مع إنتر ميلان وبالتالي فإنه من الصعب أن يرفض مارتينيز عرض برشلونة حتى لو قرر إنتر ميلان رفع راتبه الحالي فهو لن يصل إلى المبلغ الذي يعرضه برشلونة.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن الحافز المالي ليس الوحيد الذي يجذب النجم الأرجنتيني من أجل الإنضمام إلى برشلونة فهو عامل آخر بالاضافة إلى الأسباب باللعب مع الفريق الكتالوني ومزاملة مواطنه ليونيل نجم وقائد برشلونة الإسباني.

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