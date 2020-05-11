رياضة | تقارير يونانية تكشف حقيقة عرض أولمبياكوس لضم بن شرقي

كتب هاني نصر العربي في الاثنين 11 مايو 2020 07:16 مساءً - انت الان تقراء خبر تقارير يونانية تكشف حقيقة عرض أولمبياكوس لضم بن شرقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتشرت العديد من الأنباء في الفترة الأخيرة التي تشير إلى وجود رغبة لدى نادي أولمبياكوس اليوناني في التعاقد مع المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك في الصيف القادم.

ولكن كشفت الصحف اليونانية أن كل الأنباء المنتشرة حول رغبة أولمبياكوس في ضم بن شرقي في الصيف غير صحيحه.

وأكدت الصحف اليونانية أن اسم بن شرقي ليس على طاولة أولمبياكوس من الأساس في الصيف القادم.

يذكر أن نادي الزمالك كان قد أكد أنه يرفض رحيل أشرف بن شرقي لأي نادي في نهاية الموسم الجاري نظرا لحاجة الفريق له في الموسم القادم.